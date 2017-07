Angst vor Fan- Krawallen: Zwei Testspiele abgesagt

Die "Ösis" in Österreich! Gleich sieben deutsche Bundesligisten mit rot- weiß- roter Beteiligung bereiten sich in diesen und den kommenden Tagen in heimischen Gefilden auf Bundesliga, Champions League (Leipzig, Hoffenheim) und Europa League (Köln, Freiburg) vor. Auf das eine oder andere Testspiel muss aus Angst vor Krawallen aber verzichtet werden …