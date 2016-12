Angelt sich Leipzig nächste Salzburg- Stammkraft?

Der aufstrebende Mittelfeldspieler soll sich vom Arbeitsumfeld seiner Ex- Kollegen Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Naby Keita, Bernardo und Co. ein Bild gemacht haben. Man muss kein großer Prophet sein, um zu behaupten, dass Leipzig- Boss Ralf Rangnick wohl auf den Spielstil des 19- Jährigen, der bei Salzburg einen Vetrag bis 2019 besitzt, abfährt, den Aberseer in die deutsche Bundesliga lotsen will.

Foto: GEPA

Sollte zudem Dayot Upamecano Rangnicks Ruf erliegen, könnten schon im Frühjahr acht Mann mit Salzburg- Vergangenheit in Leipzigs Startformation stehen.