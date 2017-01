Andi Dober kehrt zu Rapid zurück

A mateure-

Trainer Muhammet Akagündüz über seinen Neuzugang: "Andi ist ganz klar einRapidler, der den Verein durch und durch kennt und genau weiß, worauf es hier ankommt. Er hat in seiner bisherigen Karriere schon sehr viel miterlebt und wird uns auf jeden Fall sportlich weiterhelfen können. Eine seiner Aufgaben wird es unter anderem sein, die jungen Spieler noch näher an dieMannschaft heranzuführen."

Zusätzlich wird Dober, der zuletzt beim SKN St. Pölten engagiert war, als Mitglied bei diversen Rapid- Nachwuchsauswahlen mit dabei sein und sich so seine ersten Sporen im Trainergeschäft verdienen. "Wir freuen uns, dass wir Andreas Dober für unsere zweite Mannschaft gewinnen konnten. Andi war seit der U7 bei Rapid, durchlief den kompletten Nachwuchs und freut sich nun wieder nach Hause zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass er der Mannschaft sowie jeden einzelnen Spielern durch seine Erfahrung in der höchsten Spielklasse weiterhelfen kann", so Willi Schuldes, Sportlicher Leiter Rapid II, Akademie und Nachwuchs.

Dober "durch und durch Rapidler"

Andreas Dober: "Jeder, der mich nur ansatzweise kennt, weiß, dass ich durch und durch Rapidler bin. Daher freue ich mich irrsinnig, dass es mit der Rückkehr zu meinem Lebensklub geklappt hat. Ich freue mich sowohl auf die Aufgabe bei Rapid II, wo ich sicherlich mit meiner Routine eine Stütze für die talentierte und junge Mannschaft sein werde, als auch auf die Chance im Betreuerstab von Nachwuchsmannschaften Erfahrung sammeln zu dürfen", so der 30jährige Wiener!