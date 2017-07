Altacher motiviert: "Greifen dort noch einmal an"

Die Fußballer des SCR Altach möchten sich mit einer Europacup- Reise nach Belgien belohnen. Dafür muss aber in der zweiten Europa- League- Quali- Runde erst Dinamo Brest ausgeschaltet werden. Nach dem 1:1 im Hinspiel wollen die Vorarlberger im Rückspiel am Donnerstag (18.30 Uhr) Risiko nehmen. "Wir greifen dort noch einmal an", sagte Trainer Klaus Schmidt.