Altach verlängert mit Lukse- Ersatzmann Kobras

Ersatztorhüter Martin Kobras hat seinen Vertrag beim Bundesligisten Altach vorzeitig bis Sommer 2019 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenzweite am Dienstag bekannt. Kobras spielt seit 2009 für Altach, in der laufenden Saison vertrat er Stammkeeper Andreas Lukse einmal in der Liga und zweimal im Cup.