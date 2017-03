Altach gelassen: "Sturm muss, wir können"

Altach könnte da als Gegner gerade recht kommen. Unter Coach Franco Foda haben die Steirer alle zehn Heimspiele gegen die Vorarlberger gewonnen - mit einem Gesamt- Torverhältnis von 36:6. "Es wäre gut, die Statistik aufrechtzuerhalten", sagte der Sturm- Trainer. Ein positives Erlebnis sei nach einem 0:1 in Mattersburg, einem 0:4 gegen die Austria und einem 1:2 in St. Pölten dringend nötig. "Natürlich haben wir Druck. Wir müssen gierig und aggressiv auftreten und liefern", weiß Foda. Das unterstrich auch Außenverteidiger Fabian Koch: "Wir arbeiten sehr hart im Training, und da funktioniert es. Am Samstag müssen wir das auch auf dem Platz zeigen."

Hier im Video sehen Sie die Niederlage der Grazer in St. Pölten:

Video: SKY

Öfter als jetzt hat Sturm zum Frühjahrsauftakt nur 1982 (sechs Niederlagen in Folge) verloren. Trotz der Negativserie gebe es innerhalb des Vereins aber keine Unruhe. "Ich war im Erfolgsfall nicht so euphorisch und bin jetzt nicht so pessimistisch", ist Foda weiter gelassen. Es liege an seiner Mannschaft, den Turnaround zu schaffen. "Jeder in der Mannschaft muss sich auch hinterfragen", forderte Foda.

Auf dem Platz sollen seine Schützlinge an die Leistung in der ersten Hälfte gegen St. Pölten anschließen. Da hatten die Steirer dank eines Schoissengeyr- Treffers (43.) noch 1:0 geführt. "Die Spieler müssen mit positiven Gedanken ins Spiel gehen und über 90 Minuten alles abrufen. Es ist wichtig, ein gutes Spiel an den Tag zu legen und die drei Punkte dazubehalten", weiß Sturms Trainer. Die Favoritenrolle gab er ab: "Altach ist in Form, demgegenüber haben uns viele derzeit nicht auf der Rechnung."

Vorarlberger können Vorsprung auf Rang vier auf zehn Punkte vergrößern

Die Altacher feierten mit dem 3:1 in Wien im dritten Anlauf unter Neo- Trainer Martin Scherb den ersten Sieg. "Der Sieg bei der Austria hat gezeigt, dass wir auf absoluter Augenhöhe mit allen Mannschaften sind, Salzburg ausgenommen", sagte der Niederösterreicher. Seine Elf kann sich mit einem Erfolg zehn Punkte vom vierten Platz absetzen. "Die Tabellensituation ist für uns aber kein Thema. Der Club ist schon im Herbst gut damit gefahren, von Spiel zu Spiel zu denken", erklärte Scherb.

Hier im Video sehen Sie den Sieg der Altacher gegen die Austria:

Fakt ist, dass seine Truppe die deutlich bessere Ausgangsposition hat. "Sturm muss gewinnen, um den Anschluss zu halten, das ist ein Vorteil für uns. Der Gegner muss, wir können", betonte Altachs Chefcoach. Ob der angeschlagene Goalie Andreas Lukse zum Einsatz kommt, wird kurzfristig entschieden. Fix fällt Nikola Dovedan wegen einer Bauchmuskelzerrung aus.

Er kann damit nicht mithelfen, gleich mehrere Serien der Grazer zu beenden. Die sind im direkten Duell mit Altach sieben Spiele ungeschlagen und haben zu Hause in elf Heimpartien überhaupt noch nie verloren und dabei nur am 27. September 2014 (2:2) nicht gewonnen. Diese Saison siegten die Grazer in der Merkur Arena am 27. August 3:1, auswärts gab es am 19. November ein 1:1- Remis.

SK Sturm Graz - SCR Altach

Merkur Arena, Samstag, 16 Uhr, SR Weinberger

Bisherige Saisonergebnisse: 3:1 (h), 1:1 (a)

Mögliche Aufstellungen:

Sturm: Gratzei - F. Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis - Piesinger, Jeggo - Hierländer, Ati, Schmerböck - Alar

Ersatz: Lück - Potzmann, Ovenstad, P. Huspek, Gruber, Horvath, Chabbi

Es fehlen: Schoissengeyr (Sprunggelenk), Maresic (Muskelfaserriss), Kienast (Knie)

Altach: Lukse/Kobras - Zech, Netzer, Galvao - Lienhart, Salomon, Jäger, Zwischenbrugger, Schreiner - Ngwat- Mahop, Ngamaleu

Ersatz: Kobras/Ozegovic - Janeczek, Sakic, Luxbacher, Lüchinger, Zivotic, Aigner

Es fehlen: Dovedan (Bauchmuskelzerrung), Prokopic (Teilabriss Achillessehne), Harrer, Schilling (beide im Aufbautraining)

Fraglich: Lukse (Muskelprobleme)