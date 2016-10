Almer: "Gefühl, wie wenn Messer ins Knie fährt"

Am Tag danach stand Robert Almer die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Ein Gefühl, wie wenn ein Messer ins Knie fährt" habe er bei seiner folgeschweren Aktion in der 22. Minute des Europa- League- Spiels bei der AS Roma gespürt, berichtete der Austria- Torhüter vor dem Abflug aus Rom. Sein Kreuzband ist gerissen, auch das Außenband und der Innenmeniskus, die Zwangspause wird zumindest sechs Monate betragen.