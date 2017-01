Allerletzte Chance für ein "verwundetes Tier"

Einen Tag wie am 16. September bräuchte Liverpool auch am Dienstag. Damals schlug Liverpool Chelsea auswärts mit 2:1, unterstrich die Ambitionen, erstmals seit 1990 wieder Meister zu werden. Wie stets in den großen Spielen in dieser Saison: Siege gegen Arsenal und Manchester City, Remis gegen Tottenham und ManUnited.

Foto: AP

Und dennoch muss für das Team von Jürgen Klopp am Dienstag ein Sieg her, um eine realistische Titelchance zu bewahren, sprich die Lücke auf Chelsea auf sieben Punkte zu verringern. Denn verspielt hat man eine gute Position gegen schwächere Teams. Etwa zuletzt mit dem 2:2 bei Sunderland oder dem 2:3 gegen Swansea.

Letzteres war der Auftakt zu einer traurigen Serie. Danach gingen die Heimmatches gegen Southampton im Liga- bzw. Wolverhampton im FA- Cup verloren. Mit einer neuerlichen Pleite gegen Chelsea würde Klopp traurige Geschichte schreiben - vier Niederlagen an der Anfield Road in Serie hatte es zuletzt 1923 gegeben

Klopp: "Bin ein ganz guter Trainer"

Klopp gibt zu, dass sich die Stimmung im Verein geändert habe. "Aber wir müssen nur unseren Glauben bewahren. Wenn das der Tiefpunkt ist, ist es auch ein perfekter Zeitpunkt, die Dinge umzudrehen. Wir haben noch immer eine sehr gute Mannschaft. Und ich bin ein ganz guter Trainer."

Sein Gegenüber Antonio Conte ist vorsichtig. "Wir werden gegen ein verwundetes Tier spielen", warnte der Chelsea- Coach.

Foto: AFP

Brand in Old Trafford

Für Aufregung sorgte indes am Montag ein Feuer in Old Trafford, der Heimstätte von Manchester United. Die Feuerwehr brachte den Brand im Maschinenraum aber schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, der Schaden soll minimal sein.

Kronen Zeitung