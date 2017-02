Alexander Zickler ab sofort beim FC Liefering

Seit 2012, damals bereits Co- Trainer von Thomas Letsch in der U16, sammelte der heute 42- jährige ehemalige deutsche Nationalspieler seine ersten Trainererfahrungen im Nachwuchs des FC Red Bull Salzburg und coachte in den letzten eineinhalb Jahren mehr als erfolgreich die U15, mit der er in der abgelaufenen Saison souverän den Meistertitel in der ÖFB Jugendliga einfahren konnte.

Letsch: "Passt super ins Team"

"Eine große Stärke des FC Liefering in den letzten Jahren ist das sehr gut funktionierende Trainer- und Betreuerteam. Ich freue mich, dass wir mit Alexander Zickler jemanden gefunden haben, der super in unser Team passt und durch seine langjährige Arbeit in der Akademie genau weiß, wie wir Fußball spielen möchten und mit den genauen Abläufen bereits vertraut ist", wird Liefering- Cheftrainer Thomas Letsch in einer Klub- Aussendung zitiert.

Zickler freut sich auf "nächsten Schritt"

Zickler selbst meint zu seinem neuen Engagement: "Die Jahre im Nachwuchs haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich als Trainer wirklich gut entfalten, Erfahrungen sammeln und meine Vorstellungen von Fußball umsetzen. Ich freue mich nun auf den nächsten Schritt in den Profi- Bereich, bei dem ich sicherlich wieder einiges dazulernen werde."