Alexander Manninger hört auf

der am 4. Juni seinen 40er feiert, war im vergangenen Sommer von Augsburg nach Liverpool gewechselt und hatte dortwie meist in seiner KarrieredieRolle inne. Trotzdem zieren seine Vita ein Meistertitel mit Juventus Turin in der Serie A und einGewinn mit Arsenal in der Premier League.

Manninger galt früh als Riesentalent, war bei Austria Salzburg in den 90er- Jahren die Nummer zwei hinter Otto Konrad und schaffte über den GAK den Sprung in die große Fußball- Welt zu Arsenal London. Er war Stellvertreter von Legenden wie David Seaman und Gianluigi Buffon, brachte es von 1999 bis 2009 auf 33 Länderspiele. Manninger blickt von daher mit Stolz auf seine Karriere zurück. "Ich war der erste Österreicher in der Premier League, der erste junge Goalie, der für Arsenal gespielt hat - es war alles neu und eine große Erfahrung. Ich habe große Spieler getroffen, mit Weltmeistern gespielt." Ein Wermutstropfen in seiner Laufbahn: Bei der Heim- EM 2008 war der Salzburger "nur" Ersatzmann von Jürgen Macho.

Foto: GEPA

"Hätte ich nie geträumt"

"Ich habe in meinen Körper gehört und die Entscheidung getroffen, dass es jetzt genug ist. Ich wollte nicht zu weit gehen und nicht meinen Körper entscheiden lassen, wann ich aufhören muss. Meine Karriere auf einem so hohen Level zu beenden, hätte ich nie zu träumen gewagt", wird Manninger auf der Liverpool- Homepage zitiert. "Ich kann zurückschauen und sagen, dass ich bis zum Ende oben dabei war. Ich habe nicht aufgehört, weil mich keiner angerufen hat, weil ich verletzt war oder weil ich mit 33 nicht mehr gut genug war", sagte der öffentlich stets introvertiert aufgetretene Goalie. Nach seiner Rückkehr nach Österreich will sich der gelernte Tischler abseits vom Fußball nach einer Pause im Baugewerbe oder im Möbelbau betätigen.

Steckbrief von Alexander Manninger

Geboren: am 4. Juni 1977 in Salzburg

Größe: 1,89 m

Position: Torhüter

Vereine:

Austria Salzburg (Nachwuchs bis 1995)

Vorwärts Steyr (1995 - 1996)

1996) GAK (1996 - 1997)

1997) Arsenal (1997 - 2001)

2001) AC Fiorentina (2001 - 2002)

2002) Espanyol Barcelona (Sommer 2002 - Vertrag nach wenigen Wochen aufgelöst)

Vertrag nach wenigen Wochen aufgelöst) AC Torino (Jänner 2003 - Sommer 2003)

Sommer 2003) Bologna (2003 - 2004)

2004) Brescia (Sommer 2004 - Vertrag nach wenigen Wochen aufgelöst)

Vertrag nach wenigen Wochen aufgelöst) AC Siena (2004 - 2005)

2005) Red Bull Salzburg (2005 - 2006)

2006) AC Siena (2006 - 2008)

2008) Udinese Calcio (Juli 2008 - August 2008)

August 2008) Juventus Turin (August 2008 - Sommer 2012)

Sommer 2012) FC Augsburg (Dezember 2012 - Sommer 2016)

Sommer 2016) FC Liverpool (Juli 2016 - Juni 2017)

Nationalteam:

33 Länderspiele - Debüt am 18. August 1999 beim 0:0 in Malmö gegen Schweden; 14 U21- Länderspiele; 8 U18- Länderspiele

Größte Erfolge:

1998 Englischer Meister und FA- Cup- Sieger mit Arsenal

Sieger mit Arsenal 2006 Vizemeister mit Salzburg

2012 Italienischer Meister mit Juventus Turin (keine Einsatzminuten, aber viermal im Kader)