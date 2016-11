Alaba und Baumgartlinger im Fokus von ManUnited?

Das nächste internationale Transferfenster öffnet zwar erst am 1. Jänner 2017 - aber im Fußball- Schlaraffenland England, wo Geld dank Mega- TV- Vertrag abgeschafft zu sein scheint, gibt’s Gerüchte das ganze Jahr hindurch.

Scout beim ÖFB- Spiel in Wien

In der "Sunday People", der Sonntags- Ausgabe des "Mirror", waren nun wieder zwei Österreicher besonders im Blickpunkt: David Alaba und Julian Baumgartlinger. Auf beide soll José Mourinho, der Trainer von Manchester United, ein Auge geworfen haben, deshalb hatte er auch einen Scout nach Wien geschickt, der die zwei österreichischen Teamspieler zuletzt gegen Irland und die Slowakei genauer unter die Lupe nehmen sollte. Pech für den Scout, dass der von Teamchef Marcel Koller im Mittelfeld aufgestellte Alaba nicht jene Position spielte, die er laut "Sunday People" bei den Red Devils spielen soll: Linksverteidiger.

Jose Mourinho Foto: AP

Zusätzlich "jucken" soll Mourinho eine Alaba- Verpflichtung auch deswegen, da mit Real Madrid ein Ex- Klub des portugiesischen Trainers am Bayern- Star dran sein soll. Ablöse und Gehalt? Kein Problem, England schwimmt ja in Geld. Kleiner Tipp für Mourinho: Will er Alaba tatsächlich zu ManU locken, könnte er ihm den Wechsel dadurch schmackhaft machen, dass mit Stoke- Legionär Marko Arnautovic ein "Bruder" von Alaba in Manchester wohnt.

Baumgartlinger? Mourinho soll den Franzosen Morgan Schneiderlin abgeben wollen, kaum vorstellbar aber, dass Österreichs Teamkapitän nach nur einem halben Jahr seinen neuen Arbeitgeber Bayer Leverkusen schon wieder verlässt. "Jules" will lieber am Dienstag in Moskau mit der Werkself gegen ZSKA gewinnen, was möglicherweise schon den Einzug in das Achtelfinale der Champions League bedeuten würde.