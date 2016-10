Alaba kommt in 89. und trifft in 93. Minute

Bei den Gästen kamen Martin Hinteregger und Reservist Georg Teigl zum Einsatz, David Alaba veredelte einen Kurzeinsatz mit einem Tor. Schalke setzte sich gegen Nürnberg knapp mit 3:2 durch. Der 1. FC Köln unter Trainer Peter Stöger musste den Umweg der Verlängerung gehen. Borussia Dortmund setzte sich erst im Elfmeterschießen gegen Union Berlin durch. Bei den Gästen aus Berlin spielten Christopher Trimmel durch, Philipp Hosiner kam in Minute 39. Aus war das Spiel erst um 23.39 Uhr, weil die Partie wegen eines versuchten Sturm des Eingangs der Fans im Dortmund- Stadion mit 15- minütiger Verspätung begonnen hatte.

Debüt für Teigl

Hinteregger agierte gegen die Bayern in der Dreierkette als zentraler Mann, auf der rechten Außenbahn spielte Teigl. Der Niederösterreicher, der im Sommer von RB Leipzig gekommen war, durfte erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an für die Augsburger ans Werk. In der 60. Minute wurde er ausgewechselt, während Hinteregger durchspielte. Alaba kam in der 89. Minute für Julian Green aufs Feld und düpierte Augsburg- Goalie Marvin Hitz wenig später mit einem Weitschuss von der linken Strafraumecke ins kurze Eck.

Philipp Lahm sorgte für einen Blitzstart der Bayern. Der Kapitän setzte sich auf der rechten Seite gekonnt in Szene setzte und schloss in der zweiten Minute zur Führung ab. Der knapp über 1,70 Meter große Green, überraschend für Robert Lewandowski im Sturmzentrum aufgeboten, erhöhte nach Müller- Flanke in der 41. Minute per Kopf.

Ein Handspiel von Teigl im Strafraum führte in der 56. Minute zu einem Elfmeter für Bayern, den Thomas Müller aber über das Tor jagte. Bayern- Keeper Manuel Neuer hatte zuvor einen Strafstoß des Südkoreaner Koo Ja- cheol abgewehrt. Sein Landsmann Ji Dong- Won (61.) machte es besser und erzielte immerhin den Anschlusstreffer. Alaba sorgte mit dem 3:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit endgültig für klare Verhältnisse.

Schalke weiter im Aufwind

Schalke 04 fixierte gegen den 1. FC Nürnberg den fünften Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen. Jewgeni Konopljanka (20., 45.) und Klaas- Jan Huntelaar (31.) hatten den Bundesligisten bis zum Pausenpfiff mit 3:0 in Führung geschossen, Abdul- Rahman Baba mit einem Eigentor (59.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (68.) machten es aber dann noch einmal spannend. Guido Burgstaller spielte für Nürnberg durch, bei Schalke wurde Alessandro Schöpf in der 80. Minute eingewechselt.

Modeste Kölns Held in der Verlängerung

Trainer Peter Stöger hat sich in der zweiten Runde des deutschen Cups einmal mehr bei seinem Topscorer Anthony Modeste bedanken können. Mit seinem Treffer in der ersten Minute der Verlängerung bescherte der Franzose dem Heimteam am Mittwoch einen 2:1- Sieg gegen die TSG Hoffenheim und den Achtelfinal- Einzug. Für die Gäste war es in dieser Saison die erste Pflichtspiel- Niederlage.