Alaba- Assist bei Bayern- Sieg gegen Gladbach!

Nach zuletzt zwei Unentschieden fand der deutsche Meister auch im Liga- Alltag in die Erfolgsspur zurück und dominierte vor allem in der ersten Hälfte. Die Bayern werden die Bundesliga auch nach dem Abschluss der achten Runde am Sonntag anführen, die auswärtsschwachen Gladbacher rutschen in die zweite Tabellenhälfte ab.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 8 6 2 0 16 20 2. Hertha BSC 8 5 2 1 5 17 3. Hoffenheim 8 4 4 0 6 16 4. Köln 8 4 3 1 7 15 5. Leipzig 7 4 3 0 7 15 6. Dortmund 8 4 2 2 10 14 7. E. Frankfurt 8 4 2 2 5 14 8. Freiburg 8 4 0 4 -2 12 9. Mainz 7 3 2 2 2 11 10. Gladbach 8 3 2 3 -2 11 11. Leverkusen 8 3 1 4 -1 10 12. Augsburg 8 2 2 4 -4 8 13. Darmstadt 8 2 2 4 -7 8 14. Bremen 7 2 1 4 -9 7 15. Wolfsburg 8 1 3 4 -6 6 16. Schalke 04 7 1 1 5 -4 4 17. Ingolstadt 8 0 2 6 -10 2 18. Hamburg 8 0 2 6 -13 2