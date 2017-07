Ajax- Star Nouri im Koma, aber außer Lebensgefahr

Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam ist nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen Werder Bremen in Hippach "außer Lebensgefahr". Das teilte sein Verein am späten Samstagabend via Twitter mit. Der 20- Jährige liege auf der Intensivstation und werde weiter im "künstlichen Tiefschlaf" gehalten, hieß es in den Mitteilungen des niederländischen Klubs.