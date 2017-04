AfD- Politiker gibt Lahm und Hoeneß Mitschuld!

In diesem attackierte er den Bayern- Präsidenten und den Kapitän der Münchner: "Lieber Herr Hoeneß, lieber Philipp Lahm, ich hoffe inständig, dass euch endlich mal ein Licht aufgegangen ist, dass ihr endlich aufwacht. Dass ihr und alle anderen aufhört, auf die AfD draufzuschlagen", so Bystron in seiner Wutrede. Die Bombenattacke auf den BVB- Mannschaftsbus sei "ein Ergebnis von eurem Verhalten".

Laut Bystron sei die AfD die einzige Partie, die gegen den Terror kämpfe. "Wir stehen mit unserem Leben dafür. Unsere Häuser werden zerstört, unsere Autos eingeschlagen. Ihr in euren Villen habt die Frechheit, uns noch zu beschimpfen", richtete er Hoeneß und Lahm aus.

Hoeneß: " AfD- Politiker nur Besserwisser"

Die beiden Bayern- Größen haben sich zuletzt kritisch über die AfD geäußert. Zuletzt warnte Lahm im Interview mit der deutschen Zeitung "Die Welt": "Ich denke, was vermutlich die meisten von uns denken: Dass Deutschland nicht rechts werden darf. Dass nicht die Falschen, die Populisten, mehr Macht bekommen dürfen." Auch Hoeneß schimpfte über die AfD: "Für mich zählen ihre Politiker auch nur zu den Besserwissern, nicht den Bessermachern."