Ärger beim BVB! Spieler greifen Thomas Tuchel an

Es ist kurios. Borussia Dortmund steht im DFB- Pokalfinale und liegt in der deutschen Bundesliga auf Platz drei, womit ein Champions- League- Fixplatz winkt. Eigentlich müsste man da doch bei bester Laune sein. Stattdessen steht Trainer Thomas Tuchel vor dem Aus. Schon seit Längerem ist das Verhältnis zwischen dem BVB- Boss Hans- Joachim Watzke und dem Coach zerrüttet. Auch einige Spieler greifen den Coach an. Eine Situation, die den Klub schwer belastet. Oben im Video sehen Sie was die BVB- Fans über die Causa Thomas Tuchel denken.