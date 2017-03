Admira trägt nun Sponsor "Flyeralarm" im Namen

"Neuer Name, neues Logo, neuer Auftritt" - bei der Admira intensiviert man die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor "Flyeralarm". Beim Heimspiel am Samstag gegen Graz (18.30 Uhr) werden die Niederösterreicher erstmals als "FC FLYERALARM Admira Wacker" auflaufen, das haben die Niederösterreicher am Donnerstag vermeldet. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom 1:1 gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Liga- Wochenende!