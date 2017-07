Admira- Star sucht Lebensretter

"Je länger es dauert, desto schlechter stehen seine Chancen", umreißt Sax die Situation seines Bekannten. Er will mit dem Video Menschen auffordern, sich am Donnerstag beim Roten Kreuz in Perchtoldsdorf testen zu lassen, ob sie als potenzielle Blutspender infrage kommen. Alle Infos dazu gibt's hier!

Auch die Admira selbst unterstützt die Initiative. "Herzblut zeigen und Lebensretter werden", heißt es vom Verein dazu auf Facebook.

Bei dem Erkrankten handelt es sich auch um einen Verwandten von AMS- Chef Johannes Kopf. Auch er bittet per Social Media um Hilfe: