Admira schnappt sich Ex- Barcelona- Kicker

In gewohnt ruhiger, nahezu emotionslosen Art kommentierte Admiras Manager Amir Shapourzadeh den Sieg gegen Rapid: "Freut mich vor allem für die Spieler und das Trainerteam, aber wir haben noch immer Luft nach oben." Das Defensivverhalten war zwar klar besser als in Salzburg, doch zum zehnten Mal hintereinander konnte das Team nicht zu null spielen. Mit ein Grund, warum die Admira gestern auf dem Transfermarkt aktiv wurde: Macky Bagnack heißt der neue Mann, 22 Jahre, zweifacher Teamspieler Kameruns, aktuell U23- Teamkapitän der Afrikaner ...

... und top ausgebildet! Bereits im Alter von 13 Jahren war Bagnack nach Spanien gekommen und zwar zu keinem geringeren Klub als den FC Barcelona. Fünf Jahre Entwicklung in La Masia, der Akademie der Katalanen, danach in Barcelonas B- Team. Im Vorjahr wurde er für ein halbes Jahr nach Frankreich zu Nantes verliehen, wurde dort aber genauso wenig glücklich wie zuletzt in Saragossa. Immerhin kommt er auf insgesamt 68 Spiele (60 für Barcelona B) in der Segunda Division. "Wir hatten ihn vor zwei Wochen ein paar Tage hier", erklärt Shapourzadeh, "er hat dabei nicht nur uns überzeugt, sondern wir auch ihn." Bagnack kann sowohl Innenverteidiger als auch rechts hinten oder auf der Sechs spielen, unterschrieb bis 2019.

Hannes Steiner, Kronen Zeitung