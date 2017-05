Admira löst Vertrag mit Ex- Coach Lederer auf

"Wir freuen uns, dass es am Ende doch noch gelungen ist, eine einvernehmliche Trennung miteinander abzustimmen. Der Weg dahin war nicht einfach, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir bedanken uns bei Oliver Lederer für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", so Admira- Manager Amir Shapourzadeh.

Oliver Lederer Foto: APA/HANS PUNZ

Oliver Lederer wurde in der Winterpause von Damir Buric als Cheftrainer abgelöst. Via Facebook äußerte er sich zur Vertragsauflösung: "Ich wünsche Admira Wacker alles Gute für die Zukunft und bedanke mich für 10 wunderbare Jahre!"