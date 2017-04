Acht Leicester- City- Fans in Madrid festgenommen

Acht Fans von Englands Noch- Meister Leicester City sind am Dienstagabend in Madrid festgenommen worden. Laut Polizei- Angaben randalierten die Anhänger des Klubs von Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs, der am Mittwochabend im Champions- League- Viertelfinale auf Atletico Madrid trifft, auf der Plaza Mayor und störten die öffentliche Ordnung.