AC Milan gewinnt gegen Juventus Italiens Supercup

Routinier Giorgio Chiellini hatte Juventus in der 18. Minute in Führung gebracht, 20 Minuten später glich Giacomo Bonaventura für die Mailänder aus. Im Elfmeterschießen parierteAltmeister Gianluigi Buffon zwar den Schuss von Gianluca Lapadula, seine Teamkollegen Mario Mandzukic und Paulo Dybala vergaben danach aber gegen denjährigen Gianluigi Donnarumma. Mario Pasalic verwertete nach Dybalas Fehlschuss zu Milans Sieg UND erstem Titelgewinn seit 2011.

Die "Rossonieri" hatten nach einer knappen Stunde durch Alessio Romagnoli per Kopf die Stange getroffen. Dazu hatte der Tabellenfünfte in der finalen Phase zwei große Chancen, beide Male scheiterte Carlos Bacca. Für Juve hatte Dybala den Sieg in der 116. Minute auf dem Fuß gehabt. Buffon durfte sich letztlich mit dem Jubiläum seines 600. Pflichtspiels für Juventus ein wenig trösten. Der Supercup wurde zum neunten Mal außerhalb Italiens und zum zweiten Mal nach 2015 in der Hauptstadt Katars ausgetragen.

Das Ergebnis:

Juventus Turin - AC Milan 1:1 (1:1,1:1) n.V., 3:4 n. E.

Tore: Chiellini (18.) bzw. Bonaventura (38.)