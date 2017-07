Ab auf die Insel! Suttner zu Brighton & Hove

Seit Wochen liebäugelte Suttner mit einem Wechsel auf die Insel, nun gab der Zweigligist nach. "Wir haben immer betont, dass Markus ein sehr wertvoller Spieler für uns ist. Daher sind wir zu keinem Zeitpunkt von unseren aufgestellten Rahmenbedingungen für diesen Transfer abgewichen. Da Brighton & Hove Albion nun sämtliche Forderungen erfüllt, stand einer Einigung nichts mehr im Weg", sagte Ingolstadts Geschäftsführer Harald Gärtner.

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen, deutschen Medienberichten zufolge dürften die Engländer rund 4,5 Millionen nach Bayern überweisen.

"Es war mir eine Ehre, in den letzten beiden Jahren voll und ganz 'Schanzer' gewesen zu sein. Ingolstadt wurde meine zweite Heimat und dafür bin ich sehr dankbar. Auch wenn der Schritt nicht leicht fällt, ist der Reiz, für Brighton & Hove in der Premier League aufzulaufen, einfach zu groß", so sich Suttner.