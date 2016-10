793 Kilo Marihuana! Ex- Gladbach- Profi in Haft

Der ehemalige Innenverteidiger, der in seiner Karriere für Mönchengladbach und Kaiserslautern spielte, wurde festgenommen. Auch zwei weitere Männer sitzen in Haft. Sein Ex- Verein Gladbach gab zu dem Vorfall, der bereits zehn Monate zurückliegen soll, keine Stellungnahme ab.

Seine ehemaligen Spielerkollegen sind fassungslos. "Das ist eine schockierende Nachricht und eine sehr traurige Geschichte. So etwas traut man einem ehemaligen Bundesliga- Spieler absolut nicht zu. Ich hoffe, dass sich die Sache noch als anders herausstellt", reagierte Marcel Witeczek schockiert. Auch der Ex- Gladbach- Verteidiger Michael Klinkert kann es nicht fassen: "Das kann man gar nicht glauben. Ich bin total baff. Vielleicht war er ja nur zur falschen Zeit am falschen Ort."

Der Deutsch- Brasilianer Marcelo Pletsch hatte seine Karriere als Profifußballer 2011 in Brasilien beendet.