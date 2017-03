6:1- Wunder: Pique spricht Sex- Warnung aus

Der 6:1- Sieg des FC Barcelona gegen PSG hat die halbe Fußballwelt in Ekstase versetzt. Bei vielen Barca- Fans dürfte die magische Nacht auch latente erotische Instinkte an die Oberfläche befördert haben - zumindest, wenn es nach Hobby- Sexualwissenschaftler Pique geht. Der Abwehr- Stratege prophezeite nach dem Spiel augenzwinkernd: "In neun Monaten werden die Krankenhäuser in Barcelona viele Krankenschwestern brauchen." (Was Barca- Trainer Luis Enrique zum Spiel zu sagen hatte, sehen Sie im Video oben.)