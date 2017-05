50 Mille Gehalt? Mega- Angebot für "Auba" aus China

Laut der französischen "L'Equipe" hat sich jetzt auch der chinesische Erstligist Tianjin Quanjia in das G'riss um "Auba" eingemischt. Der von Ex- Weltmeisterkicker Fabio Cannavaro betreute Klub soll der Zeitung zufolge den (Noch- )Dortmund- Star mit Kohle eindecken und damit zum mit Abstand bestbezahlten Kicker der Welt machen. Zum Vergleich: Tor- Gigant Cristiano Ronaldos Netto- Fixum wird bei Real Madrid auf etwas über 23 Millionen taxiert. Nicht eingerechnet sind da freilich Prämien und Werbeverträge, die Ronaldo wiederum kolportierte 80 Millionen pro Jahr cashen lassen.

Auch Milan und PSG sind dran

An Aubameyang ist allerdings nicht nur der chinesische Klub dran. Auch der AC Milan und Paris Saint Germain, beide nicht eben für klamme Kassen bekannt, sind am schwarz- gelben Super- Knipser dran. An die - angeblichen - 50 chinesischen Millionen dürfte aber weder der eine noch der andere europäische Top- Klub herankommen. Sie könnten dafür mit der sportlichen Competition punkten ...