5:0- Gala! Barcelona fegt über Las Palmas hinweg

Der FC Barcelona hat sich in der spanischen Meisterschaft zumindest für einen Tag auf Rang zwei verbessert. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 5:0- Heimsieg über Las Palmas und liegt nun zwei Punkte vor dem FC Sevilla, der am Sonntag Spitzenreiter Real Madrid empfängt. Auf die "Königlichen" fehlen Barca nach Verlustpunkten gerechnet acht Zähler.