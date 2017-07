477.000 Euro! Das verdient Arnautovic im Monat

Dragovic war 2017 für 18 Millionen Euro von Dynamo Kiew zu Bayer Leverkusen gewechselt. Arnautovic legt jetzt noch einmal zehn Millionen Euro drauf.

Die Zahlen um seinen Wahnsinns- Transfer verriet Sky- Sports- Journalist Kaveh Solhekol, der exzellente Verbindung zu West Ham hat. Mehr als Arnautovic, der knapp 16.000 Euro am Tag oder rund 477.000 Euro pro Monat kassieren und damit der bestverdienende West- Ham- Spieler aller Zeiten werden soll, kassiert von den heimischen Größen nur sein Kumpel David Alaba bei Bayern München (über 150.000 Euro pro Woche).

Arnie ist nicht nur teuerster österreichische Kicker, sondern auch teuerster Einkauf der "Hammers". Bisherige Nummer eins war Ghanas Andre Ayew, 2016 für 24,1 Millionen Euro von Swansea verpflichtet.

Test gegen Ex- Klub

Bereits am Montag erwarten Coach Slaven Bilic und sein Co- Trainer Nikola Jurcevic, der in den 90er- Jahren bei Austria Salzburg für Furore sorgte, Arnautovic zum Trainingslager im deutschen Rothenburg. Dort gibt es auch einen Test gegen Markos Ex- Klub Werder Bremen. Der deutsche Bundesligist verdient übrigens groß an dem Transfer mit, erhält von Stoke vertraglich fixierte 20 Prozent der Ablösesumme (5,6 Millionen).

Sehr interessant ist bei West Ham der Klubbesitzer. David Sullivan, Jahrgang 1949, machte in den 70er- Jahren seine ersten Millionen in der Softporno- Branche. Von 1986 bis 2007 besaß er die Zeitungen "Daily Sport" und "Sunday Sport", die er dann für 40 Millionen Pfund verkaufte.

