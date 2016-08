45 Grad in Dortmund! Ist das noch menschenwürdig?

"Die Temperaturen waren grenzwertig. Ich verstehe nicht, warum die DFL solche Spiele nicht später ansetzte", fand Dortmund- Verteidiger Gonzalo Castro nach dem Spiel klare Worte. Doppel- Torschütze Pierre- Emerick Aubameyang ergänzte: "Es war extrem heiß. Die Hitze war schuld daran, dass wir das Spiel erst so spät entschieden haben."

Aubameyang- Doppelpack

Tatsächlich war das Spiel lange Zeit offen. Aubameyang brachte sein Team zwar schon in der 17. Minute per Kopf in Führung. Danach blieb's aber lange offen, ehe wieder Aubameyang in der 89. Minute per Elfmeter für die Entscheidung sorgte. Muto erzielte in der 93. Minute noch den Anschlusstreffer (alle Highlights vom Spiel im Video oben).

Noch nie erlebt

Thema Nummer eins war nach dem Spiel aber die brütende Hitze. Dortmund- Legionär Shinji Kagawa meinte gar, er habe solche Temperaturen noch nie erlebt. "Man hat nach Luft geschnappt, man musste sich immer wieder Pausen nehmen - es war brutal!" Am Spielfeld zeigte das Thermometer bis zu 45 Grad. "Und dann geht noch nicht einmal ein Lüftchen", klagte Dortmund- Neuzugang Sebastian Rode. Ob die DFL solche Aussagen zum Umdenken bewegt und sich bei der Termingestaltung künftig mehr Spielraum für Flexibilität gibt?