4:2! Cristiano Ronaldo schießt Real ins Halbfinale

Real Madrid hat die Hürde Bayern München überwunden und die Chance auf die Titelverteidigung in der Champions League gewahrt. Mit einem 4:2 nach Verlängerung schaffte Spaniens Rekordmeister nach dem 2:1 in München den Aufstieg ins Halbfinale. Cristiano Ronaldo traf in der 105. und 109. Minute entscheidend. Portugals Superstar hält nun bei 100 Toren in der Königsklasse. Oben im Video sehen Sie die Reaktionen der Bayern- Spieler.