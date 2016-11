4:1! Admira fertigt den WAC ab

Mit einer 4:1- (1:0)- Gala hat die Admira in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach drei Niederlagen en suite spielten die Südstädter am Samstag den WAC zuhause an die Wand und beendeten damit auch den Höhenflug der Kärntner. Besonderen Grund zum Jubel hatte Thomas Ebner: In seinem 124. Bundesligaspiel traf der 24- Jährige erstmals - und das gleich doppelt (53., 63.).