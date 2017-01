33 Tage Vorbereitung bis zum großen Wiener Derby

A ustria

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Leistungstest der Wr. Austria, deren U19 gestern beim topbesetzten Hallenturnier in Göttingen in der Zwischenrunde gegen ManU und Schalke ausgeschieden ist. In der Akademie am Laaerberg wird überprüft, auf welchem Niveau die Spieler sich befinden, in welche Richtung Trainer Thorsten Fink das Training steuern muss. Bis auf Robert Almer, der in Deutschland sein Knie behandeln lässt, erwartet Fink alle zum Training. Das erste öffentliche wird Dienstag (10) in Steinbrunn stattfinden. Mit Alex Grünwald, um den es Gerüchte über einen Vereinswechsel gab.

Rapid

Auch bei den Grün- Weißen beginnt die Vorbereitung am Montag mit der Überprüfung der Leistungsfähigkeit, in dem Fall aber im Zentrum für Sportwissenschaft auf der Schmelz. Die ersten vier Trainingseinheiten im Prater finden ab Dienstag allerdings nicht auf dem Platz statt, Coach Damir Canadi scheucht seine Schützlinge zuvor durch die Hauptallee und in die Kraftkammer. Fünfzehn Punkte Rückstand auf Altach, zehn auf den Erzrivalen vom Verteilerkreis hat Rapid im Frühjahr aufzuholen.

Clemens Zavarsky, Kronen Zeitung