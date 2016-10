3:3 nach 1:3! Austria bärenstark bei der AS Roma

Die Wiener Austria hat an einem bitteren Abend in Rom viel Moral bewiesen. Die Violetten lagen in der Gruppe E der Europa League gegen AS Roma schon mit 1:3 zurück, erkämpften sich aber dank Treffern von Dominik Prokop (82.) und Lary Kayode (84.) ein 3:3. Die Austrianer steckten dabei auch die Verletzung von Österreichs Teamtorhüter Robert Almer weg. Im Video oben sehen Sie, wie die mitgereisten Austria- Fans im Römer Olympiastadion zu Beginn Pyrotechnik zündeten.