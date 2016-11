3:1! LASK zerrupft die Kapfenberger "Falken"

Der LASK hat sich in der Ersten Liga vorläufig auf Platz zwei verbessert! Der Traditionsverein aus Oberösterreich setzte sich am Montagabend im Auftaktspiel der 16. Runde gegen den Kapfenberger SV in Pasching 3:1 durch. Davor hatte der LASK in fünf Spielen keinen Sieg gefeiert. Die Obersteirer, die ab der 51. Minute zu zehnt agieren mussten, fielen auf den vierten Platz zurück.