3:0- Triumph! Die Austria lässt WAC alt aussehen

Lattentreffer, reguläres Tor aberkannt - der Wolfsberger AC ist derzeit wirklich nicht vom Glück verfolgt. Denn wären die Kärntner daheim gegen die Wiener Austria in Führung gegangen, wäre es durchaus verdient gewesen. So aber verhinderten Metall und der Referee die Führung und einen möglichen Punktegewinn.

Denn die Austria nahm die Einladung an, setzte ebenfalls auf Konter und sorgte durch Tajouri für das 1:0 (55.). Das 2:0 von Venuto (76.) war schon so etwas wie die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Friesenbichler in der Nachspielzeit mit einem schönen Kontertor.

So lief die Partie:

Vor 3.850 Zuschauern war die Austria erwartet das tonangebende Team, konnte aus ihrer Überlegenheit aber vor der Pause kein Kapital schlagen. Die beste Gelegenheit ließ Lukas Rotpuller aus, der im Strafraumgetümmel aus sechs Metern die große Chance auf seinen zweiten Treffer innerhalb von vier Tagen vergab (17.).

Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Die Hausherren, bei denen Trainer Heimo Pfeifenberger Kapitän Michael Sollbauer bereits zum dritten Mal in dieser Saison auf die Tribüne verbannte, suchten in seltenen und meist ungefährlichen Kontern ihr Heil, hätten nach gut einer halben Stunde aber eigentlich in Führung gehen müssen. Nachdem Philipp Prosenik ideal auf Gerald Nutz hatte abtropfen lassen, knallte dieser aus 17 Metern an die Latte, Wernitznig bugsierte den Abpraller ins Tor. Der folgende Abseitspfiff von Schiri Heiß ließ den Torjubel aber ersticken - zu Unrecht, wie die TV- Bilder bewiesen.

Weitschuss ins lange Eck

Die Austria tat auch nach dem Seitenwechsel mehr fürs Spiel und wurde in der 55. Minute belohnt: Tajouri, von den WAC- Kickern nur "begleitet", ließ bei seinem Weitschuss ins lange Eck WAC- Goalie Christian Dobnik keine Chance. Das Tor entfaltete wohltuende Wirkung auf die zuvor recht zähe Partie. In der Folge kamen die Gastgeber durch einen brandgefährlichen Wernitznig- Kopfball (65.) und einen strammen Schuss des eingewechselten Jacobo (73., Osman Hadzikic hielt), dem Ausgleich zumindest nahe.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Doch "klingeln" ließ es einmal mehr die Austria, Venuto schob nach Hereingabe von Alexander Grünwald problemlos ein und sorgte so für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit lief der WAC dann noch in einen Konter, den "Joker" Friesenbichler mit dem 3:0 abschloss.

Bundesliga, 16. Runde

Sonntag

Rapid - Sturm 1:2 (1:1)

Salzburg - Admira 0:1 (0:1)

WAC - Austria 0:3 (0:0)

Samstag

Mattersburg - Altach 1:2 (0:1)

Ried - St. Pölten 1:2 (1:0)