3:0! Barca erfüllt Pflicht gegen Bilbao souverän

Paco Alcacer (18.) und Lionel Messi mit einem direkt verwandelten Freistoß (40.) schossen Barcelona noch vor der Pause in Front. Es war Alcacers Premierentreffer für Barca in der Liga, für Messi in der laufenden Saison bereits das 16. Tor in der Liga. Er steht mit seinem Teamkollegen Luis Suarez, der diesmal eine Pause erhielt, an der Spitze der Schützenliste. Messi traf zudem zum 27. Mal für Barca aus einem Freistoß - ein Rekord in der Klubgeschichte.

In der 67. Minute stellte Aleix Vidal nach einem sehenswerten Alleingang auf 3:0. Die "Blaugrana" waren vor allem in der zweiten Hälfte drückend überlegen und vergaben zahlreiche Chancen. Barcelona ist in der Primera Division seit Anfang Oktober ungeschlagen.

Die Ergebnisse der 21. Runde:

Freitag

Deportivo La Coruna - Betis Sevilla - verschoben

Samstag

Malaga - Espanyol Barcelona 0:1

FC Barcelona - Athletic Bilbao 3:0

Atletico Madrid - Leganes

Valencia - Eibar

Sonntag

FC Sevilla - Villarreal (12 Uhr)

Sporting Gijon - Alaves (16.15 Uhr)

Real Sociedad - CA Osasuna (18.30 Uhr)

Celta de Vigo - Real Madrid - verschoben

Montag

Granada - Las Palmas (20.45 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 19 14 4 1 34 46 2. Barcelona 21 13 6 2 37 45 3. Sevilla 20 13 3 4 15 42 4. Atletico 21 11 6 4 20 39 5. Real Sociedad 20 11 2 7 3 35 6. Villarreal 20 9 7 4 14 34 7. Eibar 21 9 5 7 3 32 8. Espanyol 21 8 8 5 2 32 9. Ath. Bilbao 21 9 5 7 1 32 10. Celta Vigo 20 9 3 8 -2 30 11. Las Palmas 20 7 7 6 0 28 12. Alaves 20 5 9 6 -3 24 13. Real Betis 20 6 5 9 -10 23 14. Malaga 21 5 7 9 -7 22 15. La Coruna 20 4 7 9 -7 19 16. Valencia 20 5 4 11 -11 19 17. Leganes 21 4 6 11 -20 18 18. Gijon 20 3 4 13 -19 13 19. Osasuna 20 1 7 12 -22 10 20. Granada 20 1 7 12 -28 10