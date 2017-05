20 Millionen sind selbst für Ronaldo- Galas zu viel

Die Zitterpartie um die TV- Rechte für die Champions League dürfte verloren sein. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Königsklasse im Fußball ab der Saison 2018/19 erstmals in der Geschichte in Österreich nur noch im Pay- TV zu sehen sein wird. "Wir haben der UEFA ein Angebot gelegt, das in etwa dem aktuellen entspricht. Die Entscheidung wurde uns noch nicht bekannt gegeben, aber nach den Berichten aus Deutschland schaut es für uns nicht gut aus", sagt ORF- Sportchef Hans- Peter Trost, der keine Summen nennen will.

Insider gehen aber davon aus, dass der Pay- TV- Anbieter Sky und der Streaming- Dienst DAZN Angebote in vielfacher Höhe von jenem des ORF legten - von rund zwanzig Millionen Euro (!) im Jahr ist da allein für Österreich die Rede. Unsummen, die für einen öffentlich- rechtlichen Rundfunk nicht leistbar sind, weshalb auch das ZDF in Deutschland, wo sogar von jährlich 200 Millionen Euro die Rede ist, mit seinem rund 70- Millionen- Anbot leer ausgehen dürfte.

Foto: AP

Die UEFA scheint ihre Prämisse geändert zu haben und legt immer weniger Wert darauf, dass das Spektakel auch im Free- TV und damit von viel mehr Menschen gesehen werden kann. Zu verlockend sind die Millionen der Bezahl- Plattformen, wo man die Spiele nur mit Abo oder durch Lösen eines Tickets (bei Sky ab 9,99 Euro/Tag) sehen kann. Während Barca gegen Juve im April 741.000 Menschen im ORF verfolgten, hatte Sky 2016 insgesamt 368.000 Abonnenten in Österreich, von denen aber nur ein Teil das Sport- Angebot (ab 21,25 Euro/Monat) nutzt.

Fest steht: Wenn der ORF den Zuschlag nicht bekommt, können bei den Tor- Galas von Cristiano Ronaldo wie zuletzt gegen Bayern im TV nur noch finanzkräftige Menschen mitfiebern. Eine Watsche für Zigtausende Fußball- Fans.

Anja Richter, Kronen Zeitung