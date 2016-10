2:2 - Wr. Neustadt stibitzt Punkt beim LASK

Damit liegen die Lustenauer weiterhin einen Punkt vor dem LASK und drei vor den Kapfenbergern auf Rang zwei. Auf den nicht aufstiegsberechtigten Spitzenreiter FC Liefering fehlen den Vorarlbergern fünf Zähler. Am anderen Ende der Tabelle gab der SV Horn durch einen 2:1- Heimerfolg über den FAC die Rote Laterne an BW Linz ab.

BW Linz fällt trotz Punktgewinns in Lustenau zurück

Als Trost blieb den Oberösterreichern der Punktgewinn in Lustenau. Zwar hatten die Gastgeber deutlich mehr vom Spiel, die besseren Chancen und auch etwas Pech mit manchen Schiedsrichter- Entscheidungen, die Linzer retteten das Remis aber nicht unverdient über die Zeit.

LASK stolpert gegen Wiener Neustadt beinahe total

Ihr Stadtrivale geriet vor eigenem Publikum gegen Wiener Neustadt schon nach 46 Sekunden durch ein Tor von Bernd Gschweidl in Rückstand. In der 32. Minute erhöhte Mario Stefel auf 2:0 für die Niederösterreicher. In der Folge warf der LASK alles nach vorne und entwickelte großen Druck, es reichte aber durch Rene Gartler (40.) und Fabiano (75.) nur noch zu einem Punkt für den Favoriten.

Kapfenberg erkämpft spektakuläres 3:3 in Wattens

Die Kapfenberger legten in Wattens ebenfalls eine Aufholjagd hin. Die Tiroler lagen nach Treffern von Lukas Katnik (6., 51.) und Benjamin Pranter (52.) beziehungsweise Jorge Elias (47.) schon mit 3:1 in Führung, doch Patrick Schagerl (57.) und Nieblas (76.) sicherten den Obersteirern noch das Remis.

In Horn stellten Albert Vallci (11.) und Nils Zatl (15.) die Weichen früh auf Sieg für die Hausherren. Marco Sahanek gelang in der 92. Minute aus einem Elfmeter nur noch das Ehrentor für den FAC.

Die Ergebnisse der 14. Runde:

Montag

FC Liefering - Wacker Innsbruck 1:2 (1:1)

Grödig, DAS.GOLDBERG Stadion, SR Kollegger

Tore: Wolf (8.) bzw. Eler (3.), Kerschbaum (53.)

Dienstag

LASK Linz - SC Wr. Neustadt 2:2 (1:2)

Pasching, Waldstadion, SR Altmann

Tore: Gartler (40.), Fabiano (75.) bzw. Gschweidl (1.), Stefel (32.)

SC Austria Lustenau - Blau- Weiß Linz 0:0

Lustenau, Reichshofstadion, SR Ciochirca

SV Horn - FAC 2:1 (2:0)

Waldviertler Volksbank Arena, SR Gishamer

Tore: Vallci (11.), Zatl (15.) bzw. Sahanek (92./Elfer)

WSG Wattens - Kapfenberger SV 3:3 (1:0)

Wattens, Gernot- Langes- Stadion, SR Schüttengruber

Tore: Katnik (6., 51.), Pranter (52.) bzw. Jorge Elias (47.), Schagerl (57.), Nieblas (76.)

# Team Sp S U N +/- P 1. Liefering 14 9 4 1 17 31 2. A. Lustenau 14 7 5 2 10 26 3. LASK 14 7 4 3 6 25 4. Kapfenberg 14 7 2 5 5 23 5. Wr. Neustadt 14 6 1 7 -8 19 6. W. Innsbruck 14 5 3 6 -2 18 7. FAC 14 4 3 7 -5 15 8. Wattens 14 3 6 5 -8 15 9. Horn 14 3 2 9 -7 11 10. BW Linz 14 2 4 8 -8 10