2:1! SK Sturm Graz gewinnt Krimi gegen Admira

Vor der Partie wurden von den Grazern Sascha Horvath (Abgang zu Dynamo Dresden), Roman Kienast, Marko Stankovic und Andreas Gruber (Verträge laufen aus) verabschiedet. Die folgenden 45 Minuten standen aber mehrheitlich im Zeichen der Admiraner. Rund zwei Drittel an Ballbesitz sorgten für Ärger bei Sturm- Coach Franco Foda, hatte der von seinem Team doch gefordert, alles in dieses Match reinzuhauen. Doch immerhin gingen die Gastgeber in Front. Fünf Minuten, nachdem ein Kopfball von Simon Piesinger knapp links vorbeigegangen war, traf Atik. In einem Gestocher hatten zunächst Deni Alar und Stefan Hierländer keinen Erfolg, ehe der 22- Jährige aus der Drehung traf. Sein Schuss wurde - ungünstig für Admira- Goalie Andreas Leitner - leicht abgefälscht.

Das brachte aber keineswegs Ruhe und Stabilität ins Spiel des Tabellen- Dritten. Vielmehr drehte die Admira auf. Ein Schuss von Markus Lackner streifte die Oberkante der Latte (31.), ein Weitschuss von Daniel Toth ging rechts knapp vorbei. Vor allem aber brillierte das Gespann Sax- Christoph Monschein. So fand eine Hereingabe Monscheins von links Sax, gegen dessen volley genommenen Schuss Christian Gratzei nichts zu bestellen hatte. Hatte Sax kurz vor der Pause noch mit einem Kopfball an die linke Stange nachgesetzt (44.), zeigte sich nach Seitenwechsel ein gänzlich anderes Bild. Foda hatte wohl die richtigen Worte für sein Team gefunden, denn schon 20 Sekunden nach Wiederbeginn landete ein Kopfball von Deni Alar ebenso an der Oberkante der Latte. Gegen die nun viel schneller umschaltende Sturm- Elf kam die Admira offensiv praktisch gar nicht mehr zur Geltung.

Dennoch hielten die Gäste den einen Punkt lange Zeit fest. Vor allem Piesinger hatte auf Kopf und Fuß, die Vorentscheidung herbeizuführen. Bei seiner größten Chance hielt Leitner stark. Der Siegestreffer fiel letztlich erneut aus einer etwas unübersichtlichen Strafraumsituation: Auf ein Nachsetzen von Sturm und nach Hereingabe von Marc Andre Schmerböck beförderte der eingewechselte Zulechner im zweiten Versuch den Ball ins Netz. In der letzten Runde gastiert Sturm beim aller Abstiegssorgen entledigten WAC, die Austria muss zur Admira (jeweils Sonntag, 16.30 Uhr). Sturms Alar hat dann auch noch die Chance auf den Torschützenkönig, aktuell liegt er mit einem Tor in Rückstand. Konkurrent Olarenwaju Kayode, der bei 17 Toren hält, fehlt in der letzten Runde wegen einer Gelb- Sperre.

Das Ergebnis:

SK Sturm Graz - FC Admira Wacker 2:1 (1:1)

Graz, Merkur Arena, 13.299, SR Muckenhammer

Tore: 1:0 (20.) Atik, 1:1 (42.) Sax, 2:1 (86.) Zulechner

Gelbe Karten: Schulz, Lykogiannis, Piesinger bzw. Toth, Maranda

Sturm: Gratzei - Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis - Jeggo, Piesinger - Hierländer (80. Horvath), Atik (64. Zulechner), Schmerböck - Alar (91. Potzmann)

Admira: Leitner - Zwierschitz, Wostry, Maranda, Ebner - Lackner, Toth (87. Schmidt), Sax, Knasmüllner, Bajrami (82. Spiridonovic) - Monschein

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 35 24 6 5 49 78 2. Austria 35 19 3 13 17 60 3. Sturm Graz 35 19 3 13 17 60 4. Altach 35 15 8 12 -2 53 5. Admira 35 13 7 15 -14 46 6. Rapid 35 11 10 14 9 43 7. Mattersburg 35 11 7 17 -16 40 8. Wolfsberg 35 10 9 16 -20 39 9. St. Pölten 35 9 10 16 -18 37 10. Ried 35 10 5 20 -22 35