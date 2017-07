1860 nach Randalen zu Geisterspiel verurteilt

1860 München muss wegen der Fan- Randale in der Zweitliga- Relegation eine Heimpartie unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten. Der DFB verurteilte die "Löwen" am Montag zu einem "Geisterspiel". Die Begegnung der Regionalliga gegen die Amateure des 1. FC Nürnberg am 1. August wird demnach im Grünwalder Stadion ohne Zuschauer stattfinden, das Urteil ist rechtskräftig.