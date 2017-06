1860 München will Ismaik übergehen

Nun haben die Löwen anscheinend einen Weg gefunden, sich aus der Abhänigkeit von Ismaik zu befreien. Zunächst wurde die für 2. Juli angekündigte Mitgliederversammlung verschoben. Dabei hat der künftige Regionalligist offiziell mitgeteilt, dass es Verhandlungen mit neuen Geldgebern geben wird.

"Aktuell finden unter der Leitung von Geschäftsführer Markus Fauser konstruktiv verlaufende Gespräche zwischen den Gesellschaftern der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und weiteren Partnern statt", hieß es in der am Sonntag veröffentlichten Mitteilung.

Ismaik hat keine Ahnung

Laut Berichten der "Süddeutschen Zeitung" kommen die Interessenten aus Deutschland. Zudem sei der Grund für die Gespräche, dass die zur Vermeidung einer Insolvenz nötigen Gelder von Ismaiks Seite aus nicht in Sicht sind.

Der jordanische ist Geschäftsmann ist nicht über die jüngsten Schritte des Klubs informiert. "Das hat mir niemand gesagt", so Ismaik auf "SZ"- Nachfrage. Ismaik hält 60 Prozent der 1860- KGaA (gemäß 50+1- Regel davon aber nur 49 stimmberechtigt), neue Investoren könnte der Klub mit einer Kapitalerhöhung ins Boot holen.