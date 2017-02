130- kg- Goalie Shaw tritt unter Tränen zurück!

Die Quote lag bei 8:1 - und in der 82. Minute war es dann so weit: Der Goalie schien Hunger bekommen zu haben und verspeiste auf der Ersatzbank einen Fleischkuchen. "Einige sprachen mich während des Tages darauf an, fragten mich, ob ich eine Pastete essen werde. Ich sagte: 'Mal sehen, ich habe heute noch nichts gegessen.' Als alle Wechsel ausgeschöpft waren und wir 0:2 zurücklagen, dachte ich mir, ich mache einen kleinen Spaß und esse einen Happen", erklärte er dem "Independent" zunächst noch. Die Vorwürfe gegen sich sah Shaw fürs Erste nicht so dramatisch an, denn: "Keiner von der Mannschaft nahm an dieser Wette teil!"

Doch im Laufe des Tages spitzte sich die Situation zu - schließlich leitete Englands "Gambling Commission", die gegen Wettmanipulationen vorgeht, eine Untersuchung ein. Man werde schauen, ob es Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Glaubwürdigkeit im Sport sei eben kein Scherz. Auch die FA kündigte an, die Causa genau zu durchleuchten. Am Abend wurde der Druck auf Shaw dann zu groß. Suttons Manager Paul Doswell erklärte: "Wir waren der Meinung, dass wir etwas tun müssen. Unser Klubchef hat am Nachmittag mit ihm gesprochen und Wayne hat dabei seinen Rücktritt angeboten." Der wurde angenommen. "Am Telefon war er in Tränen aufgelöst. Es ist ein sehr trauriges Ende einer guten Geschichte", fügte Doswell hinzu.

Hier im Video sehen Sie weitere Impressionen des neuen Kult- Torwarts!