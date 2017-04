10 Gründe: Darum DARF Rapid nicht absteigen!

Rapid taumelt von "Watsch'n" zu "Watsch'n" wie man in Wien so sagt und macht keinerlei Anzeichen, sich auch nur irgendwie zu erholen. Wenn man am Ende selbst über einen Punkt beim SKN St. Pölten froh sein muss, weil Schlusslicht Ried gleichzeitig verlor, ist alles gesagt. Der Rekordmeister steckt vielleicht sogar in der sportlich schwersten Krise aller Zeiten. Abstiegskampf statt "Red Bull Salzburg ärgern" ist im neuen Schmuckkästchen angesagt. Und - da Rapid eben polarisiert und nicht nur Freunde hat - witzelt Fußball- Österreich seit Wochen über einen möglichen Rapid- Abstieg. Doch der wäre katastrophal - nicht nur für Rapid, sondern für Österreichs Fußball. Im Video oben gibt es die Highlights von Rapids 1:1 gegen St. Pölten.