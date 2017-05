1. FC Köln gewinnt irres Torfestival gegen Werder!

Der 1. FC Köln ist durch einen spektakulären Heimerfolg gegen Werder Bremen an den Norddeutschen vorbeigezogen. Die Kölner gewannen im 100. Spiel von Trainer Peter Stöger am Freitag zum Auftakt der 32. Runde der deutschen Bundesliga einen irren Schlagabtausch knapp mit 4:3 (3:2). Mit dem Erfolg gegen die zuletzt elf Mal in Serie ungeschlagenen Bremer wahrte Köln die Chance auf die erste Europacup- Teilnahme seit 25 Jahren.