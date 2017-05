1. FC Köln erstmals nach 25 Jahren im Europacup!

Meister FC Bayern gewann in München gegen Freiburg mit 4:1 und bescherte damit Philipp Lahm und Xabi Alonso ein siegreiches Karriereende. Vize- Champion RB Leipzig musste sich bei Eintracht Frankfurt nach 2:0- Führung - das erste Tor erzielte Marcel Sabitzer - mit einem 2:2 begnügen. Dadurch verpasste das Team von Coach Ralph Hasenhüttl die Rekorde für die meisten Punkte und Saisonsiege eines Aufsteigers.

Für Werder Bremen ist indes der Traum vom internationalen Geschäft geplatzt - nach dem 3:4 in Dortmund reichte es nur zu Platz acht in der Abschlusstabelle. Kapitän Zlatko Junuzovic brachte die Hanseaten in der 7. Minute mit einem Tor, das erst nach Video- Analyse gegeben wurde, mit 1:0 in Führung und bereitete das zwischenzeitliche 3:2 für die Gäste in der 68. Minute durch Max Kruse vor. Am Ende aber sorgten Elfer- Treffer von Marco Reus (75.) und Torschützenkönig Pierre- Emerick Aubameyang (89.) noch für den Umschwung, womit Dortmund als Dritter fix in der CL- Gruppenphase steht.

Schalke erreichte mit Guido Burgstaller bis zur 86. Minute bei Absteiger Ingolstadt nur ein 1:1, Leverkusen gewann mit Julian Baumgartlinger auswärts gegen Hertha BSC mit 6:2. Die Partie Gladbach gegen Schlusslicht Darmstadt endete 2:2. In Hamburg ging Wolfsburg durch Robin Knoche in der 23. Minute in Führung. Filip Kostic gelang in der 32. Minute der Ausgleich für den HSV, bei dem Michael Gregoritsch in der 64. Minute eingewechselt wurde. Zum großen Helden für die Hamburger avancierte Gian- Luca Waldschmidt mit seinem Siegestor in der 88. Minute.

Hoffenheim hätte gegen Augsburg einen Kantersieg benötigt, um noch am BVB vorbeizuziehen, kam aber nur zu einem 0:0, womit der Klub von Martin Hinteregger den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffte. Das 4:1 der Bayern gegen Freiburg stand ganz im Zeichen des emotionalen Abschieds von Lahm und Xabi Alonso. David Alaba spielte in der Innenverteidigung durch, sein Kollege Jerome Boateng dürfte sich in diesem Match wieder eine schwere Verletzung zugezogen haben.

Die Ergebnisse der 34. Runde:

Samstag

Bayern München - SC Freiburg 4:1

Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3

Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 2:2

Hertha BSC Berlin - Bayer 04 Leverkusen 2:6

1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:0

Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2:1

FC Ingolstadt 04 - FC Schalke 04 1:1

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 0:0

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:2

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 34 25 7 2 67 82 2. Leipzig 34 20 7 7 27 67 3. Dortmund 34 18 10 6 31 64 4. Hoffenheim 34 16 14 4 27 62 5. Köln 34 12 13 9 9 49 6. Hertha BSC 34 15 4 15 -4 49 7. Freiburg 34 14 6 14 -18 48 8. Bremen 34 13 6 15 -3 45 9. Gladbach 34 12 9 13 -4 45 10. Schalke 04 34 11 10 13 5 43 11. E. Frankfurt 34 11 9 14 -7 42 12. Leverkusen 34 11 8 15 -2 41 13. Augsburg 34 9 11 14 -16 38 14. Hamburg 34 10 8 16 -27 38 15. Mainz 34 10 7 17 -11 37 16. Wolfsburg 34 10 7 17 -18 37 17. Ingolstadt 34 8 8 18 -21 32 18. Darmstadt 34 7 4 23 -35 25