1:2! Austria verspielt Führung gegen Astra Giurgiu

Die Charakteristik der ersten Hälfte ist schnell umrissen. Giurgiu war mitsamt seiner Fünferkette fast ausschließlich auf die Defensivarbeit konzentriert und machte dem schnellen Offensivtrio der Austria das Leben schwer. Während Felipe Pires und Larry Kayode in den ersten 45 Minuten nicht gefährlich werden konnten, schaffte dies Lucas Venuto zumindest einmal: Nach weiter, hoher Vorlage von Raphael Holzhauser ging sein Halbvolley aber klar übers Tor (22.).

Die gesammelten Ergebnisse des 5. Europa- League- Spieltages finden Sie HIER!

Foto: AFP

Es sollte bis zur Pause die einzige echte violette Möglichkeit bleiben, erst nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas an Fahrt auf, blieb aber auf spielerisch bescheidenem Niveau. Holzhauser gab in der 48. Minute den ersten Torschuss ab. Bezeichnenderweise brachte sich die Austria aus einem Eckball heraus vermeintlich auf die Siegerstraße: Nach Faustabwehr von Giurgiu- Goalie Lung kam der Ball via Pires zu Holzhauser, dessen Hereingabe Rotpuller aus Kurzdistanz zur Führung über die Linie drückte.

Foto: GEPA

Giurgiu, zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden, musste nun die Wende herbeiführen und löste in der Folge auch seinen Fünferriegel auf. Noch dazu spielten den Rumänen zwei Gelbe Karten Grünwalds innerhalb von fünf Minuten in die Karten (61., 65.) Astra nahm die Einladung prompt an, machte es in der Schlussphase noch einmal spannend, Erinnerungen an das 3:2 in Giurgiu kamen hoch. Da hatte man sich nach dem Ausschluss Rotpullers noch zum Sieg gezittert.

Doch dafür sollte es am Donnerstag nicht mehr reichen. In der 73. Minute traf Budescu zwar noch die Außenstange (73.), sechs Minuten später war es dann aber soweit: Nach einer schön herausgespielten Aktion bekam Austria- Tormann Osman Hadzikic den Schuss von Denis Alibec nicht mehr unter Kontrolle, Daniel Florea staubte trocken ab. Noch bitterer dann das Finish: Nach einer harmlosen Attacke von Petar Filipovic entschied Schiri Raczkowski auf Elfmeter, den Constantin Budescu souverän verwertete.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Das Ergebnis:

FK Austria Wien - FC Astra Giurgiu 1:2 (0:0)

Wien, Happel- Stadion, 14.127, SR Raczkowski (POL)

Tore: 1:0 (57.) Rotpuller, 1:1 (79.) Florea, 1:2 (88.) Budescu

Gelb- Rote Karte: Grünwald (65./Foulspiel)

Gelbe Karten: Friesenbichler bzw. Oros, Morais, Mansaly, Alves, Lovin, Sapunaru, Stan

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko - Serbest, Holzhauser - Venuto (90. Tajouri), Grünwald, Pires - Kayode (90. Friesenbichler)

Giurgiu: Lung - Stan, Alves, Sapunaru, Oros (61. Florea), Morais - Seto, Mansaly (71. Lovin), Teixeira - Alibec, Budescu (93. Nicoara)