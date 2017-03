1:1! Wolfsberger AC verspielt Sieg gegen Admira

Der WAC hat am Samstag in der Bundesliga den dritten Heimsieg in Folge verpasst! Die Wolfsberger gingen gegen die Admira zwar durch Michael Sollbauer in der 15. Minute in Führung, Christoph Knasmüllner gelang aber in der 81. Minute aus einem Foul- Elfmeter noch der Ausgleich zum 1:1- Endstand. Beide Teams vergrößerten damit den Vorsprung auf Schlusslicht SV Ried auf jeweils neun Punkte.