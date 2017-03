1:0! Für Bayern wird's an der Spitze einsam

Thomas Müller hat Bayern München am Sonntag dem fünften deutschen Meistertitel in Serie ein weiteres großes Stück nähergebracht. Der in dieser Saison noch nicht so treffsichere Weltmeister erzielte beim 1:0- Sieg bei Borussia Mönchengladbach das Goldtor (63.). Die Bayern bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig neun Runden vor Schluss auf 13 Punkte aus. Die Highlights gibt es oben im Video!