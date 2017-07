Lindner erzählt Schweizern von seiner Liebe

Sie hört auf den klingenden Namen Barbora ­Uhrova, ist ein tschechisches Model, weiß sich auf Instagram gekonnt in Szene zu setzen - und hat vor etwas mehr als einem Jahr Heinz Lindners Herz erobert. Und zwar in einem Hotel in Stegersbach, wie Lindner jetzt dem "Blick" ausführlich schildert : Linder weilte dort mit der Nationalmannschaft, Barbora mit ihren Eltern. "Und in der Lobby beim Warten auf den Transfer war dann der erste Augenkontakt. Da hat's, ich glaube von beiden Seiten, Klick gemacht", so der österreichische Teamgoalie.

Neue Ära als 1er- Goalie

Abwarten, ob seine Herzdame ihm auch auf dem Platz Flügel verleiht. So richtig gefordert ist Lindner nämlich am Samstag. Dann geht's für die Grasshoppers Zürich zum Saisonauftakt in der Schweizer Super League daheim im Derby gegen den FC Zürich. Für Lindner soll bei den Grasshoppers eine neue Ära beginnen. Bei seinem Vorgänger- Klub Eintracht Frankfurt war er über die Rolle des Reservisten nicht hinausgekommen. Jetzt will er sich wieder als echter 1er- Goalie beweisen.