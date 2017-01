Wie erklärt man Kindern den Terror?

Terroranschläge sind heute leider keine Seltenheit mehr. Paris, Brüssel, Istanbul und Berlin sind gar nicht so weit weg und vielleicht kennt Ihr Sprössling die Städte vom letzten Urlaub. Die TV- Bilder wirken oft auf die Kinder verstörend. Deshalb lieber den Fernseher ausgeschaltet lassen, solange der Nachwuchs noch zu klein dafür ist.

Sicherheit vermitteln

Wenn die Schreckensmeldungen die Kinder doch erreichen - was ist zu tun? Eine Frage, die nicht so leicht beantwortet werden kann, denn jedes Kind ist anders, so das deutsche Magazin "Eltern". Ob es Sinn macht, darüber zu sprechen, können Sie als Elternteil am besten beurteilen. Sie wissen auch, wie viel Wahrheit Sie Ihrem Kind zumuten können.

Beantworten Sie die Fragen ehrlich, und versuchen Sie Ihrem Kind die Geschehnisse so sachlich wie möglich zu erklären - nicht zu dramatisieren, aber auch nicht zu verharmlosen. Wägen Sie gut ab, welche Informationen Ihr Kind wirklich braucht und welche Details zu weit gehen. Egal, wie alt Ihr Spross ist - es ist wichtig, dass er sich sicher fühlt. Geben Sie ihm das Gefühl, dass Mama, Papa, Oma, Opa, die Pädagogen im Kindergarten und in der Schule gut auf ihn aufpassen und er sich nicht sorgen muss, dass ihm etwas passiert.

Susanne Zita, Kronen Zeitung